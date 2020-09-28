Наступила осень, редкие в этом году отпускники потянулись в родные края, а власти многих стран – к ужесточению режима самоизоляции. Компания AMD, которая с весны предпринимала усилия для продвижения ноутбуков на базе собственных процессоров, к осени разместила для партнёров в профильном разделе сайта новые рекламные материалы, некоторые из них возрождают тему удалённой работы.

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Источник изображения: AMD

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Процессоры Athlon 3000 компания собирается рекламировать с помощью изображения еды и системного блока. Обыгрывается ситуация, когда пользователь работает из дома, а компьютер в самый неподходящий момент устроил себе «обеденный перерыв». Чтобы этого не происходило, маркетологи AMD рекомендуют приобретать системы на базе одноимённых процессоров.