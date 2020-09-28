AMD в своей рекламе вновь затрагивает тему удалённой работы
Наступила осень, редкие в этом году отпускники потянулись в родные края, а власти многих стран – к ужесточению режима самоизоляции. Компания AMD, которая с весны предпринимала усилия для продвижения ноутбуков на базе собственных процессоров, к осени разместила для партнёров в профильном разделе сайта новые рекламные материалы, некоторые из них возрождают тему удалённой работы.
реклама
реклама
Процессоры Athlon 3000 компания собирается рекламировать с помощью изображения еды и системного блока. Обыгрывается ситуация, когда пользователь работает из дома, а компьютер в самый неподходящий момент устроил себе «обеденный перерыв». Чтобы этого не происходило, маркетологи AMD рекомендуют приобретать системы на базе одноимённых процессоров.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила