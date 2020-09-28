GeForce RTX 3090 покорила рубеж частоты видеочипа 2265 МГц при помощи системы фазового перехода
Видеокарты GeForce RTX 3090 планомерно добираются до энтузиастов, готовых лишить их штатных систем охлаждения. Греческий оверклокер Mjmtvman использовал для охлаждения графического процессора этой видеокарты систему фазового перехода, что позволило обновить рекорд 3DMark Fire Strike Ultra среди одиночных видеокарт, теперь он соответствует 13 807 баллам.
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Частоты видеокарты были увеличены до 2265/20608 МГц. Центральный процессор Intel Core i9-10900K работал на частоте 5.2 ГГц с десятью активными ядрами и двадцатью потоками – по всей видимости, для его охлаждения дополнительных мер не потребовалось. На момент подготовки новости греческий энтузиаст другими результатами своих экспериментом поделиться не успел.
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