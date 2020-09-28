Видеокарты GeForce RTX 3090 планомерно добираются до энтузиастов, готовых лишить их штатных систем охлаждения. Греческий оверклокер Mjmtvman использовал для охлаждения графического процессора этой видеокарты систему фазового перехода, что позволило обновить рекорд 3DMark Fire Strike Ultra среди одиночных видеокарт, теперь он соответствует 13 807 баллам.

реклама

анонсы и реклама Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: HWBot, Mjmtvman

реклама

Частоты видеокарты были увеличены до 2265/20608 МГц. Центральный процессор Intel Core i9-10900K работал на частоте 5.2 ГГц с десятью активными ядрами и двадцатью потоками – по всей видимости, для его охлаждения дополнительных мер не потребовалось. На момент подготовки новости греческий энтузиаст другими результатами своих экспериментом поделиться не успел.