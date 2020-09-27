Словенская компания EK Water Blocks ударными темпами расширяет ассортимент водоблоков, пригодных для охлаждения видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090. Пока выход на рынок решений для видеокарт серии Founders Edition задерживается, производитель систем охлаждения активно охватывает своим вниманием наиболее интересные изделия в исполнении партнёров NVIDIA.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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Уходящая неделя была ознаменована выходом водоблоков для видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 марки Asus серии TUF. Их размеры «в плане» не превышают 148 х 267 мм, при этом все ключевые компоненты печатной платы получают адекватное охлаждение.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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По традиции, покупатель может выбирать между вариантами водоблока с чёрным верхом и прозрачной крышкой, в обоих случаях уместно говорить о наличии управляемой подсветки D-RGB. Чёрный вариант стоит 159,90 евро с учётом налогов, прозрачный – 164,90 евро с учётом налогов. Укрепляющие пластины предлагаются отдельно по цене 42,90 евро за чёрный вариант и 49,90 евро за никелированный. В ближайшее время EK Water Blocks обещает расширить ассортимент водоблоков за счёт изделий, совместимых с новыми видеокартами EVGA серии XC3.