SMIC теперь тоже ощутит на себе гнёт американских санкций
Всем известно, к чему привели санкции США против Huawei Technologies: компания TSMC теперь не поставляет процессоры HiSilicon, смартфоны на их основе начали резко дорожать в Китае, а в следующем году объёмы их продаж могут сократиться в четыре раза, если верить сторонним экспертам. Агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщает, что длительное время обсуждавшиеся санкции против SMIC теперь должны вступить в силу.
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Это означает, что крупнейший китайский контрактный производитель полупроводниковых изделий будет вынужден ограничить закупки оборудования и материалов, изготовленных с применением американских технологий. Право поставок сохранят только те компании, которые получат у властей США экспортные лицензии. Формальный предлог для введения санкций против SMIC – подозрения в связях компании с китайским военным сектором, которые она на протяжении нескольких недель неустанно отрицает.
SMIC уже освоила выпуск продукции по 14-нм технологии, среди её клиентов есть даже Qualcomm, но основной объём выручки (до 60%) компании формируют именно китайские клиенты. В этом году SMIC привлекла значительные суммы на освоение 12-нм технологии, как через размещение акций, так и через их продажу китайским инвестиционным фондам. Растущее влияние китайского государства на деятельность SMIC наверняка и стало подлинным поводом для введения американских санкций.
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