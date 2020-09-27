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EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 удалось разместить в системе формфактора micro-ATX

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Видеокарты GeForce RTX 3090 получились достаточно крупными даже в исполнении Founders Edition, а партнёры NVIDIA не стали стесняться при определении габаритов собственных версий. На страницах Reddit появился фотоотчёт одного из счастливчиков, которому удалось урвать видеокарту EVGA GeForce RTX 3090 серии FTW3 с тремя крупными вентиляторами в системе охлаждения. По данным производителя, габариты видеокарты составляют 136,75 х 300 мм «в плане», а в высоту она занимает пространство 2,75 слотов расширения.

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Источник изображения: Reddit, GIJOE-reddit

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Владелец видеокарты поделился своей радостью – её удалось разместить в компактном корпусе, ориентированном на материнскую плату формата micro-ATX.

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Источник изображения: Reddit, GIJOE-reddit

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По длине видеокарта влезла едва-едва, оставив совсем небольшой зазор до вентилятора за фронтальной панелью корпуса. Возможно, этот пример вдохновит нерешительных владельцев компактных настольных систем на покупку видеокарт новой серии.

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Теги

видеокарты evga ampere geforce rtx 3090
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Евгений Богданов
07:35
А от тебя какая польза? Автору спасибо, было интересно.
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