EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 удалось разместить в системе формфактора micro-ATX
Видеокарты GeForce RTX 3090 получились достаточно крупными даже в исполнении Founders Edition, а партнёры NVIDIA не стали стесняться при определении габаритов собственных версий. На страницах Reddit появился фотоотчёт одного из счастливчиков, которому удалось урвать видеокарту EVGA GeForce RTX 3090 серии FTW3 с тремя крупными вентиляторами в системе охлаждения. По данным производителя, габариты видеокарты составляют 136,75 х 300 мм «в плане», а в высоту она занимает пространство 2,75 слотов расширения.
реклама
реклама
Владелец видеокарты поделился своей радостью – её удалось разместить в компактном корпусе, ориентированном на материнскую плату формата micro-ATX.
реклама
реклама
По длине видеокарта влезла едва-едва, оставив совсем небольшой зазор до вентилятора за фронтальной панелью корпуса. Возможно, этот пример вдохновит нерешительных владельцев компактных настольных систем на покупку видеокарт новой серии.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила