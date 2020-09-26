Низкопрофильные системы охлаждения процессоров востребованы не только в серверном сегменте, их охотно покупают желающие построить компактную настольную систему. На симпатии и кошелёк последних рассчитывает компания GELID Solutions, представившая процессорный охладитель Slim Silence AM4, чья высота не превышает 28 мм.

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Источник изображения: GELID Solutions

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Новинка способна справиться с охлаждением процессоров AMD в исполнении Socket AM4 с уровнем TDP до 85 Вт включительно. Помимо систем формфактора mini-ITX, производитель позиционирует такой охладитель и для автомобильных компьютеров.

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Источник изображения: GELID Solutions

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В основании радиатора нашлось место для двух тепловых трубок, а вентилятор с диаметром крыльчатки 65 мм оснащается шарикоподшипником и функцией ШИМ-управления скоростью вращения. Новинка оценивается в $22 или 19 евро.