Процессорный кулер GELID для Socket AM4 имеет высоту не более 28 мм
Низкопрофильные системы охлаждения процессоров востребованы не только в серверном сегменте, их охотно покупают желающие построить компактную настольную систему. На симпатии и кошелёк последних рассчитывает компания GELID Solutions, представившая процессорный охладитель Slim Silence AM4, чья высота не превышает 28 мм.
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Новинка способна справиться с охлаждением процессоров AMD в исполнении Socket AM4 с уровнем TDP до 85 Вт включительно. Помимо систем формфактора mini-ITX, производитель позиционирует такой охладитель и для автомобильных компьютеров.
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В основании радиатора нашлось место для двух тепловых трубок, а вентилятор с диаметром крыльчатки 65 мм оснащается шарикоподшипником и функцией ШИМ-управления скоростью вращения. Новинка оценивается в $22 или 19 евро.
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