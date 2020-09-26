EVGA пришлось задержать начало поставок GeForce RTX 3080, чтобы решить проблему с конденсаторами
Проблема с не самыми выносливыми конденсаторами на видеокартах GeForce RTX 3080 заставила откровенно рассказать о сложившейся ситуации даже представителей EVGA. По их словам, компании пришлось задержать начало поставок видеокарт GeForce RTX 3080 серии FTW, поскольку количество конденсаторов типа POSCAP в срочном порядке нужно было уменьшить с шести до четырёх штук, а также добавить 20 конденсаторов типа MLCC.
реклама
реклама
Предсерийные видеокарты GeForce RTX 3080 серии FTW попали к некоторым обозревателям, но в розницу поставлялись исключительно платы обновлённого дизайна с более надёжной подсистемой питания. Видеокарты EVGA серии XC3 изначально оснащались 5 конденсаторами POSCAP и 10 конденсаторами MLCC, у них проблем с сохранением стабильности при работе в заявленных режимов не возникало.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила