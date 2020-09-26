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EVGA пришлось задержать начало поставок GeForce RTX 3080, чтобы решить проблему с конденсаторами

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Проблема с не самыми выносливыми конденсаторами на видеокартах GeForce RTX 3080 заставила откровенно рассказать о сложившейся ситуации даже представителей EVGA. По их словам, компании пришлось задержать начало поставок видеокарт GeForce RTX 3080 серии FTW, поскольку количество конденсаторов типа POSCAP в срочном порядке нужно было уменьшить с шести до четырёх штук, а также добавить 20 конденсаторов типа MLCC.

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Источник изображения: EVGA

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Предсерийные видеокарты GeForce RTX 3080 серии FTW попали к некоторым обозревателям, но в розницу поставлялись исключительно платы обновлённого дизайна с более надёжной подсистемой питания. Видеокарты EVGA серии XC3 изначально оснащались 5 конденсаторами POSCAP и 10 конденсаторами MLCC, у них проблем с сохранением стабильности при работе в заявленных режимов не возникало.

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Теги

nvidia видеокарты evga ampere geforce rtx 3080
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EVGA пришлось задержать начало поставок GeForce RTX 3080, чтобы решить проблему с конденсаторами
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