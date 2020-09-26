Проблема с не самыми выносливыми конденсаторами на видеокартах GeForce RTX 3080 заставила откровенно рассказать о сложившейся ситуации даже представителей EVGA. По их словам, компании пришлось задержать начало поставок видеокарт GeForce RTX 3080 серии FTW, поскольку количество конденсаторов типа POSCAP в срочном порядке нужно было уменьшить с шести до четырёх штук, а также добавить 20 конденсаторов типа MLCC.

реклама

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: EVGA

реклама

Предсерийные видеокарты GeForce RTX 3080 серии FTW попали к некоторым обозревателям, но в розницу поставлялись исключительно платы обновлённого дизайна с более надёжной подсистемой питания. Видеокарты EVGA серии XC3 изначально оснащались 5 конденсаторами POSCAP и 10 конденсаторами MLCC, у них проблем с сохранением стабильности при работе в заявленных режимов не возникало.