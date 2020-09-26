Опубликована таблица соответствия версий 10-нм техпроцесса Intel
Жизненный цикл каждой ступени литографии неизбежно растягивается, компанию Intel давно упрекают в злоупотреблении этим принципом, от обилия «плюсиков» в описании очередного поколения техпроцесса у обывателя кругом идёт голова, поэтому процессорный гигант в случае с 10-нм технологией уже однажды прибегал к «деноминации», упразднив первое поколение 10-нм техпроцесса как таковое и начав отсчёт с Ice Lake вместо с Cannon Lake. В этом году реформа обозначений принесла ещё более серьёзные изменения – процессоры Tiger Lake и более «молодые» получили суффикс «SuperFin» в обозначении версий техпроцесса.
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Ресурс AnandTech свёл старые и новые обозначения в одну таблицу, распределив версии 10-нм техпроцесса по уже представленным и готовящимся к анонсу продуктам Intel.
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В таблицу попали не только мобильные и настольные центральные процессоры, но и их серверные сородичи, а также компоненты для базовых станций (Snow Ridge) и графические процессоры Intel. На сегодняшний день известно, что по самой прогрессивной версии 10-нм техпроцесса будут выпускаться потребительские процессоры Alder Lake, графические процессоры Xe-HP для серверного сегмента и центральные процессоры Sapphire Rapids, которые тоже пропишутся в серверном сегменте.
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