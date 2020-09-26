Жизненный цикл каждой ступени литографии неизбежно растягивается, компанию Intel давно упрекают в злоупотреблении этим принципом, от обилия «плюсиков» в описании очередного поколения техпроцесса у обывателя кругом идёт голова, поэтому процессорный гигант в случае с 10-нм технологией уже однажды прибегал к «деноминации», упразднив первое поколение 10-нм техпроцесса как таковое и начав отсчёт с Ice Lake вместо с Cannon Lake. В этом году реформа обозначений принесла ещё более серьёзные изменения – процессоры Tiger Lake и более «молодые» получили суффикс «SuperFin» в обозначении версий техпроцесса.

реклама

Ресурс AnandTech свёл старые и новые обозначения в одну таблицу, распределив версии 10-нм техпроцесса по уже представленным и готовящимся к анонсу продуктам Intel.

анонсы и реклама Конкурс Seagate - выиграй 10ТБ Exos X16 за комментарий Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Источник изображения: AnandTech

реклама

В таблицу попали не только мобильные и настольные центральные процессоры, но и их серверные сородичи, а также компоненты для базовых станций (Snow Ridge) и графические процессоры Intel. На сегодняшний день известно, что по самой прогрессивной версии 10-нм техпроцесса будут выпускаться потребительские процессоры Alder Lake, графические процессоры Xe-HP для серверного сегмента и центральные процессоры Sapphire Rapids, которые тоже пропишутся в серверном сегменте.