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Опубликована таблица соответствия версий 10-нм техпроцесса Intel

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Жизненный цикл каждой ступени литографии неизбежно растягивается, компанию Intel давно упрекают в злоупотреблении этим принципом, от обилия «плюсиков» в описании очередного поколения техпроцесса у обывателя кругом идёт голова, поэтому процессорный гигант в случае с 10-нм технологией уже однажды прибегал к «деноминации», упразднив первое поколение 10-нм техпроцесса как таковое и начав отсчёт с Ice Lake вместо с Cannon Lake. В этом году реформа обозначений принесла ещё более серьёзные изменения – процессоры Tiger Lake и более «молодые» получили суффикс «SuperFin» в обозначении версий техпроцесса.

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Ресурс AnandTech свёл старые и новые обозначения в одну таблицу, распределив версии 10-нм техпроцесса по уже представленным и готовящимся к анонсу продуктам Intel.

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Источник изображения: AnandTech

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В таблицу попали не только мобильные и настольные центральные процессоры, но и их серверные сородичи, а также компоненты для базовых станций (Snow Ridge) и графические процессоры Intel. На сегодняшний день известно, что по самой прогрессивной версии 10-нм техпроцесса будут выпускаться потребительские процессоры Alder Lake, графические процессоры Xe-HP для серверного сегмента и центральные процессоры Sapphire Rapids, которые тоже пропишутся в серверном сегменте.

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intel ice lake tiger lake sapphire rapids
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Сейчас обсуждают

Panzerkampfwagen
07:20
Я думал сможет АМД но нет и что же делать мне? Жена мне больше не даёт ведь Сэм-4 не идёт((( Ребята не могу я ждать дрочить устал - хочу еб... ть!(((( Пойду я куртке отстегну и секс с женой приобрету)...
Поддержка AMD Van Gogh в Linux упоминает о графике Navi 2 и памяти DDR5
wwr222
07:18
Конечно.А как без бенчмарка ассассинского доказать,что процессор топ? Он уже давно не ассассин.Просто заголовок все забывают подправить.
5 лучших игр этой осени на ПК и консолях – моё мнение
t-dirt
07:18
чёчче! чочче! мне очень интересно читать каменты офисного планктоши, который не изучал разницу биполярного транзистора от полевого, и не знает чем отличается диод от стабилитрона.
Разбираем мифы о техпроцессах 14 и 7 нм с техноблогером der8auer и размышляем о будущем индустрии
wwr222
07:16
Не верный заголовок.5 ожидаемых (или самых ожидаемых) игр. Лучшие они или нет еще никто не знает.Например Киберпанку уже заранее поставили 100 из 10.Как бы не перехвалили.
5 лучших игр этой осени на ПК и консолях – моё мнение
t-dirt
07:14
сантехник уася всево лишь развлекается с твоей родительницей, а тут продвинутый немец вооружившись микроскопом разложил по полочкам кой какие мифы. ток и всево.
Разбираем мифы о техпроцессах 14 и 7 нм с техноблогером der8auer и размышляем о будущем индустрии
Panzerkampfwagen
07:12
сука у жены встройка не тянет Сэм-4! АМД где вы? Опять хуаните платить?
Поддержка AMD Van Gogh в Linux упоминает о графике Navi 2 и памяти DDR5
Dzhereli
07:07
Ну жить как в Германии никто бы не захотел.
Стали известны причины нестабильности GeForce RTX 3080 – дешёвые конденсаторы, сырые драйверы на флагмане стоимостью 700 долларов
Ацкий Сотона
07:06
И да автор как и 8извилинИвсеСзади , даже не понимают куда смотреть , и где "нм" мерить ... Вот реально повеселило - сантехник Уася нашел микроскоп , ну и дал советы по микрохирургии тройке лучших хир...
Разбираем мифы о техпроцессах 14 и 7 нм с техноблогером der8auer и размышляем о будущем индустрии
Dzhereli
07:03
Не заливай. Хорошо трилогия смотрится с неоф ремастерами alot и alov.
СМИ: ремастер трилогии Mass Effect выйдет, но не в этом году
Ацкий Сотона
06:59
Автор и ДралВосемьЧасов , в логику не умеют , и сразу ясно чьи брехни - сначала пишут "нет практически разницы от перехода 14нм до 7нм , Интел божественна ..." , а потом пишут "но Интел настолько боже...
Разбираем мифы о техпроцессах 14 и 7 нм с техноблогером der8auer и размышляем о будущем индустрии
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