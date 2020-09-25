Глава TSMC призвал инженеров учиться работать в условиях разобщённости стран
Глава совета директоров TSMC Марк Лю (Mark Liu), по словам Reuters, на недавней отраслевой конференции осудил усилия США и Китая по созданию собственной инфраструктуры по производству полупроводниковых компонентов. Разобщённость государств, как утверждает руководитель тайваньской компании, повлечёт не только замедление технического прогресса, но и увеличение затрат. Искусственно возведённые барьеры будут препятствовать свободному обмену информацией.
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Если же рассматривать эту тенденцию как неизбежную, то нужно готовиться к работе в неблагоприятных условиях, по словам Марка Лю. Таможенные пошлины будут увеличены, расходы на освоение новых технологий возрастут, поскольку участники рынка уже не смогут рассчитывать на помощь «всего мира», как это было ранее. Глава TSMC призвал тайваньских инженеров использовать свои ресурсы для соответствия вызовам нового времени.
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