Apple полностью забронировала первичные квоты TSMC на выпуск 3-нм продукции
Ресурс-кормилец DigiTimes продолжает развивать поднятую на этой неделе тему перехода TSMC на использование передовых литографических технологий. Как известно, во второй половине 2022 года компания должна освоить массовое производство 3-нм продукции. Тайваньские источники теперь утверждают, что вся первоначальная квота уже раскуплена компанией Apple.
реклама
реклама
На первых этапах TSMC сможет предложить не более 55 тысяч кремниевых пластин с 3-нм продуктами в месяц. До 100 тысяч кремниевых пластин в месяц объёмы производства 3-нм продукции вырастут только в 2023 года. По всей видимости, прочие клиенты TSMC ранее этого момента получить доступ к 3-нм технологии вряд ли смогут. С другой стороны, TSMC готова запустить дополнительные мощности по производству 3-нм изделий – не только на севере Тайваня, но и в его центральной, а также южной части.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила