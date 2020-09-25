В Австралии на перекупщиков видеокарт объявлена охота
Неравный бой с желающими заработать на перепродаже дефицитных видеокарт NVIDIA в эти дни приходится вести не только интернет-магазинам, но и производителям видеокарт, которые самостоятельно реализуют свою продукцию через онлайн. Опыт австралийской сети Mwave в этом смысле может быть полезен тем, кто жаждет восстановления справедливости в этом вопросе.
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Как выясняется, представители Mwave отслеживают на eBay предложения купить GeForce RTX 3080 по спекулятивным ценам, выявляя среди владельцев лотов тех, кто приобрёл видеокарты у них. Если это позволяют сделать сопоставляемые регистрационные данные, спекулянты исключаются их списка клиентов Mwave, которые имеют право участвовать в розыгрыше места в очереди на покупку дефицитных товаров. Отменённые, но не завершённые заказы перераспределяются в пользу добропорядочных клиентов магазина.
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