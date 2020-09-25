Процессоры Intel Elkhart Lake и Ice Lake выпускаются по одной версии 10-нм технологии
Редактор сайта AnandTech Йен Катресс (Ian Cutress) получил от компании Intel важное уточнение – представленные недавно экономичные процессоры Elkhart Lake выпускаются по той же версии 10-нм технологии, что и мобильные Ice Lake.
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Это значит, что готовящиеся к выходу на рынок в первом квартале 2021 года процессоры Elkhart Lake будут отставать от Tiger Lake по степени прогрессивности используемой 10-нм технологии. Последние взяли на вооружение так называемый техпроцесс 10 нм++ (SuperFin), а Elkhart Lake довольствуются более зрелым 10 нм+, как и мобильные процессоры Ice Lake. Если учесть, что для Elkhart Lake решающее значение имеет себестоимость производства, объяснить использование более старой версии 10-нм технологии в данном случае просто.
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