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Симулятор покупки GeForce RTX 3080: ирония нового времени

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Сложности с покупкой видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 подтолкнули одного из участников обсуждения на страницах Reddit создать сайт Buy RTX 3080, на котором все желающие могут представить себя на месте «везунчика», заказавшего GeForce RTX 3080 без малейших усилий. Имитируемый процесс покупки завершается успехом в ста процентах случаев, что пока далеко от реальности.

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Источник изображения: Buy RTX 3080

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Возможно, кому-то такая визуализация поможет бороться с суровой реальностью. Поступившие вчера в продажу видеокарты GeForce RTX 3090 тоже были моментально раскуплены, поэтому ситуация с их доступностью ничем не лучше по сравнению с GeForce RTX 3080.

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Да будет так, аминь. Конкуренция только на пользу потребителю.
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Евгений Еремин
06:50
Хорошо спланированная акция! Вроде не дорого, но заплатить придется. Такого не было ни разу, когда цена на оф. Сайте ниже чем в магазинах. Не припомню, если быть точнее.
NVIDIA GeForce RTX 3090 Founders Edition и кастомные модели представлены и доступны от $1500 или 136990 руб.
Радик Осман
06:46
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