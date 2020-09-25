Сложности с покупкой видеокарт GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 подтолкнули одного из участников обсуждения на страницах Reddit создать сайт Buy RTX 3080, на котором все желающие могут представить себя на месте «везунчика», заказавшего GeForce RTX 3080 без малейших усилий. Имитируемый процесс покупки завершается успехом в ста процентах случаев, что пока далеко от реальности.

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Источник изображения: Buy RTX 3080

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Возможно, кому-то такая визуализация поможет бороться с суровой реальностью. Поступившие вчера в продажу видеокарты GeForce RTX 3090 тоже были моментально раскуплены, поэтому ситуация с их доступностью ничем не лучше по сравнению с GeForce RTX 3080.