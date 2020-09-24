UMIDIGI A9 Pro представлен официально – Helio P60, камеры от Sony, стоковая ОС Android 10 и аккумулятор на 4150 мА*ч по цене от 120 долларов
Компания UMIDIGI пополнила своё портфолио ещё одним смартфоном начального уровня. Новинка называется UMIDIGI A9 Pro. Старт продаж запланирован на середину следующего месяца. Стоимость смартфона стартует с отметки 120 долларов, но 16 октября купить новинку можно будет по цене от 120 долларов.
UMIDIGI A9 Pro оборудован 12-нанометровой однокристальной системой Helio P60 производства тайваньской компании MediaTek. В AnTuTu модель набирает порядка 170 000 очков. Мобильный процессор в начальной модификации работает в паре с 4 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4x, а для хранения данных предусмотрен встроенный флеш-накопителем UFS 2.1 вместимостью 64 ГБ. Также покупателям доступна версия с 6 ГБ ОЗУ и хранилищем объёмом 128 ГБ.
Объёмы системной памяти – не единственное отличие между двумя версиями смартфона. Вариант 4/64 ГБ получил основную камеру на 32 Мп, в то время как конфигурация 6/128 ГБ комплектуется 48-мегапиксельной матрицей. В обоих случаях используется датчик изображения производства японской компании Sony.
Помимо них на тыльной стороне также нашлось место для 5-мегапиксельного сенсора глубины, ультраширокоугольного модуля на 16 Мп с углом захвата 120 градусов, 5-мегапиксельной макрокамеры и инфракрасного датчика, который может измерять температуру тела человека на расстоянии. Разрешение фронталки составляет 24 Мп. Сзади установлен и сканер отпечатков пальцев.
Селфи-камера тоже обзавелась матрицей токийского технологического гиганта Sony. Она установлена в каплевидном вырезе на лицевой стороне. Дисплей IPS формата Full HD+ имеет размер 6,3 дюйма по диагонали. Его прикрывает 2.5D-стекло. Подсистема питания в UMIDIGI A9 Pro представлена аккумуляторной батареей ёмкостью 4150 мА*ч. Программной основой выступает операционная система Android 10 без дополнительных оболочек.
Ещё раз напомним, что старт продаж новинки запланирован на 16 октября 2020 года. Купить UMIDIGI A9 Pro можно будет на AliExpress в двух модификациях. Стоимость версии с 4 ГБ оперативной, 64 ГБ постоянной памяти и 32-Мп основной камерой составит 120 долларов. Версия с 6 ГБ ОЗУ, накопителем на 128 ГБ и камерой разрешением 48 Мп будет стоить 140 долларов. Новинка поступит в продажу в расцветках Forest Green и Onyx Black.
Все желающие могут испытать свою удачу в розыгрыше десяти смартфонов UMIDIGI A9 Pro. Со всеми его условиями можно ознакомиться на официальном сайте компании UMIDIGI.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила