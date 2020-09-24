Производители памяти изначально надеялись, что экспансия сетей 5G обеспечит их растущей выручкой, но пандемия внесла свои коррективы, и пока данный фактор не проявил себя в полной мере. Тем не менее, как отмечает сайт DigiTimes со ссылкой на представителей Micron Technology, от следующего десятилетия компания ждёт положительной динамики в сегменте памяти.

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Источник изображения: New Straits Times

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Помимо экспансии сетей 5G, росту доходов производителей памяти будет способствовать развитие систем искусственного интеллекта. Два этих фактора и будут стимулировать рынок памяти, производителям останется лишь правильно предугадывать всплески спроса. Samsung Electronics, кстати, своей высокой степенью зависимости от рынка памяти не очень довольна, а потому стремится развивать услуги по контрактному производству полупроводниковых компонентов. Рынку памяти присуща инертная цикличность, которая вызывает заметные колебания цен, постоянно работать в таких условиях готовы не все производители.