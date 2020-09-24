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Некоторые покупатели GeForce RTX 3080 выражают недовольство упаковкой видеокарт

14
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Желание поделиться радостью покупки GeForce RTX 3080 многих новоиспечённых обладателей этих видеокарт держит в фокусе общественного внимания. Один популярный американский интернет-магазин отправил нескольким клиентам видеокарты EVGA без розничной упаковки – они приехали в безликих картонных коробках и антистатических пакетах.

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Источник изображения: Reddit, rhythmicz

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Фанатов квеста с извлечением утки и зайца из сундука эта ситуация не устраивала, и они начали выражать недовольство типом упаковки. Представители EVGA вынуждены были признать, что некоторая часть видеокарт GeForce RTX 3080 этой марки указанным интернет-магазином была продана в исполнении для сборщиков ПК, которое подразумевает отсутствие красочной фирменной коробки. Покупатели «некрасивых» видеокарт теперь будут решать эту проблему с магазином. Подобные капризы в условиях жёсткого дефицита видеокарт указанной модели кажутся просто неуместными.

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Теги

видеокарты evga ampere geforce rtx 3080
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Сейчас обсуждают

Phobos
14:10
А кому-то мог приехать кирпич но в фирменной упаковке. Я иногда упаковку прям в магазине выбрасываю, несколько стен уставлены коробками от видеокарт, девать их некуда уже
Некоторые покупатели GeForce RTX 3080 выражают недовольство упаковкой видеокарт
Piotr Sennov
14:10
обычный полупустой гробик
Купил GeForce RTX 3080 одним из первых в России – обзор новейшей видеокарты от обычного пользователя
pakos2835
14:10
начнем с того что раньше у всех без крышек было
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Владимир Иванов
14:10
Если возвращаешь товар с заводским браком , то не то что коробка , даже полная комплектация не обязательна. Я так наушники возвращал. Присвоил переходник и наклейки :D
Некоторые покупатели GeForce RTX 3080 выражают недовольство упаковкой видеокарт
pakos2835
14:09
где ничего?
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Владимир Иванов
14:09
В названии обычно указывается комплектация. Есть и богатые варианты , но они редки.
Некоторые покупатели GeForce RTX 3080 выражают недовольство упаковкой видеокарт
pakos2835
14:08
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t-dirt
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