Некоторые покупатели GeForce RTX 3080 выражают недовольство упаковкой видеокарт
Желание поделиться радостью покупки GeForce RTX 3080 многих новоиспечённых обладателей этих видеокарт держит в фокусе общественного внимания. Один популярный американский интернет-магазин отправил нескольким клиентам видеокарты EVGA без розничной упаковки – они приехали в безликих картонных коробках и антистатических пакетах.
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Фанатов квеста с извлечением утки и зайца из сундука эта ситуация не устраивала, и они начали выражать недовольство типом упаковки. Представители EVGA вынуждены были признать, что некоторая часть видеокарт GeForce RTX 3080 этой марки указанным интернет-магазином была продана в исполнении для сборщиков ПК, которое подразумевает отсутствие красочной фирменной коробки. Покупатели «некрасивых» видеокарт теперь будут решать эту проблему с магазином. Подобные капризы в условиях жёсткого дефицита видеокарт указанной модели кажутся просто неуместными.
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