Тайваньский сайт DigiTimes к главным новостям дня в своём исполнении причислил материалы о намерениях TSMC задействовать для производства 2-нм продукции мощности не только на севере Тайваня, в непосредственной близости от своей штаб-квартиры, но также и в центральной части острова, и даже на юге. Всё будет зависеть от спроса на профильную продукцию – компания просто намечает расположение дополнительных мощностей, позволяющих выпускать 2-нм изделия.

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Источник изображения: TSMC

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В скрытой от глаз англоязычных читателей части материала TSMC отмечает, что главное свойство, привлекшее немногочисленных клиентов к 8-нм технологии Samsung – это её дешевизна. NVIDIA уже стала клиентом корейского производителя на этом направлении со своими игровыми графическими процессорами семейства Ampere. Qualcomm, как отмечает источник, будет выпускать по 8-нм технологии Samsung свои мобильные процессоры Snapdragon 750G. Дела у Samsung с 7-нм техпроцессом не особо ладятся, поэтому клиенты терпеливо дожидаются начала выпуска 5-нм процессоров на рубеже этого и следующего года. NVIDIA и AMD, кстати, упоминаются в числе заказчиков TSMC на 5-нм техпроцессе.