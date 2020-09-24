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AMD Ryzen 5 3600XT обновил рекорд Geekbench3 Multi Core на частоте 5.7 ГГц

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Австрийский энтузиаст noizemaker взялся за экстремальный разгон процессора AMD Ryzen 5 3600XT, который дебютировал этим летом. Необычным оказался выбор материнской платы – в её роли выступила компактная Asus ROG Crosshair VIII Impact на основе набора логики AMD X570.

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Источник изображения: HWBot, noizemaker

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Процессор охлаждался жидким азотом, модули оперативной памяти G.Skill сохранили штатные радиаторы, но они тоже были покрыты инеем по итогам эксперимента.

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Источник изображения: HWBot, noizemaker

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Достигнутая процессором частота 5.7 ГГц позволила установить новый рекорд Geekbench3 Multi Core среди моделей с шестью ядрами, который соответствует 44 047 баллам. Автор утверждает, что именно чрезмерное охлаждение памяти вынудило его досрочно прекратить эксперимент, но по итогам новой сессии могут быть установлены другие рекорды.

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экстремальный разгон matisse refresh ryzen 5 3600xt
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