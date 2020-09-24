Своей точкой зрения на логистику видеокарт GeForce RTX 3080 в первые дни после анонса поделился популярный американский ресурс Gamers Nexus. Как пояснил редактор со ссылкой на собственные источники, к моменту старта продаж в магазины успело поступить не более 5-10% того количества видеокарт, которое будет отгружено производителями к началу ноября.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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С одной стороны, это хорошая новость, ведь основная часть видеокарт начнёт поступать в магазины в течение октября. Следует учитывать, правда, что первые партии видеокарт будут доставляться самолётами, а потому неизбежно окажутся более дорогими по сравнению с экземплярами «ноябрьского урожая». Пик поставок придётся именно на октябрь.

С другой стороны, наслушавшиеся техноблогеров участники обсуждения на страницах Reddit выражают опасения, что общий тираж видеокарт семейства Ampere, предназначенных для продажи с момента анонса и до декабря текущего года, не превысит 100 тысяч экземпляров. Для целого мира это очень мало, хотя в достоверности подобной информации пока ещё можно сомневаться. Американские магазины, тем временем, начали получать первые партии видеокарт GeForce RTX 3090, на одну торговую точку выделяется около 12 экземпляров, поэтому говорить об изобилии в сравнении с GeForce RTX 3080 тоже не приходится.