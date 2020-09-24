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Октябрь станет решающим месяцем в насыщении рынка видеокартами GeForce RTX 3080

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Своей точкой зрения на логистику видеокарт GeForce RTX 3080 в первые дни после анонса поделился популярный американский ресурс Gamers Nexus. Как пояснил редактор со ссылкой на собственные источники, к моменту старта продаж в магазины успело поступить не более 5-10% того количества видеокарт, которое будет отгружено производителями к началу ноября.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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С одной стороны, это хорошая новость, ведь основная часть видеокарт начнёт поступать в магазины в течение октября. Следует учитывать, правда, что первые партии видеокарт будут доставляться самолётами, а потому неизбежно окажутся более дорогими по сравнению с экземплярами «ноябрьского урожая». Пик поставок придётся именно на октябрь.

С другой стороны, наслушавшиеся техноблогеров участники обсуждения на страницах Reddit выражают опасения, что общий тираж видеокарт семейства Ampere, предназначенных для продажи с момента анонса и до декабря текущего года, не превысит 100 тысяч экземпляров. Для целого мира это очень мало, хотя в достоверности подобной информации пока ещё можно сомневаться. Американские магазины, тем временем, начали получать первые партии видеокарт GeForce RTX 3090, на одну торговую точку выделяется около 12 экземпляров, поэтому говорить об изобилии в сравнении с GeForce RTX 3080 тоже не приходится.

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nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3080
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wwr222
06:21
Ну им до яблокогрызов далеко еще.Те готовы ночью яйца морозить,чтоб прикоснуться к Великому первыми
Обладатели GeForce RTX 3080 сообщают о массовых сбоях в играх – чёрный экран, вылеты в систему и другие проблемы с драйверами NVIDIA
Даниил Лавкрафт
06:19
А я сижу на DX Racer. Норм кресло. Всяко удобнее, чем сидеть на камне с видеокартой ;D
Названы реальные системные требования Cyberpunk 2077 – нескромные аппетиты и флагманская GeForce RTX 3080
wwr222
06:16
Масса причин может быть. Драйвер виноват,сырой-самое простое.Выкатят новый и все дела. Слишком оптимистично задрали частоты-тоже не беда.Сделают новый биос Локальный перегрев карты-тут все гораздо хуж...
Обладатели GeForce RTX 3080 сообщают о массовых сбоях в играх – чёрный экран, вылеты в систему и другие проблемы с драйверами NVIDIA
Андрей Быковский
06:15
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Yare Yare Daze
06:13
Ты посмотри подальше там как бы серенькая точка с надписью 2080ti которая выше чуток стоит там
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