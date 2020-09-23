На мероприятии Evercore ISI Virtual New Mobility & AI Forum Эрез Даган (Erez Dagan), исполнительный вице-президент по продуктам и стратегии Mobileye, рассказал ведущим о том, как материнская корпорация Intel помогает своему израильскому подразделению создавать передовые типы датчиков для систем активной помощи водителю.

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Источник изображения: Intel

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Разработки Intel в сфере кремниевой фотоники должны помочь при создании лидаров, способных точно определять глубину сцены и скорость движения объектов. Не остаются без внимания и радары, работающие с акустическими волнами. Компания создаёт радары с высоким угловым разрешением и низким энергопотреблением. Уже имеются первые прототипы, представители Mobileye весьма довольны демонстрируемыми ими результатами.