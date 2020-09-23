NVIDIA ежегодно реализует около 100 миллионов чипов
На мероприятие с замысловатым названием Evercore ISI Virtual New Mobility & AI Forum компания NVIDIA делегировала старшего директора по продуктам в сегменте центров обработки данных – Пареша Харью (Paresh Kharya). Когда ведущий задал вопрос о выгодах, получаемых NVIDIA в результате покупки ARM, представитель первой из компаний привёл достаточно интересную статистику.
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По его словам, среди клиентов NVIDIA находится два миллиона разработчиков, клиентская аудитория ARM значительно больше – около 50 млн разработчиков. Сама NVIDIA продаёт в среднем 100 млн чипов в год – очевидно, имеются в виду не только графические процессоры, но и процессоры семейства Tegra. Процессоров с архитектурой ARM ежегодно продаётся не менее 22 млрд штук. NVIDIA определённо рассчитывает расширить свою экосистему в результате этой сделки.
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