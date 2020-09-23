NVIDIA интересуется покупкой ARM, не в последнюю очередь из-за возможностей по развитию серверной платформы. По этой причине ставший достоянием общественности слайд из презентации британского разработчика представляет интерес для широких кругов общественности.

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Источник изображения: HPCWire

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AMD рассчитывает перейти к практической реализации поддержки PCI Express 5.0 в 2022 году, сейчас Intel предпринимает меры, чтобы не отстать от неё в этом вопросе, а компания ARM может оказаться пионером «бумажной» декларации поддержки данного интерфейса, поскольку её собственные платформы для серверного применения будут доступны клиентам с 2021 года.

Разумеется, имеется небольшой нюанс – клиенты ARM соответствующие процессоры на рынок могут выпустить и позднее. Заодно серверные платформы ARM предложат поддержку памяти типа HBM3 и стандарта CXL 2.0. Оперативную память типа DDR5 они готовы поддерживать уже сейчас, как и HBM2e. Поддержка PCI Express 6.0 будет реализована не ранее 2022 года. Возможно, при содействии NVIDIA популярность ARM-совместимых процессоров в серверном сегменте несколько вырастет, а пока все эти передовые возможности не очень востребованы клиентами.