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Китай рассчитывает за десять лет разработать квантовый компьютер

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Тайваньский сайт DigiTimes в очередном дайджесте напоминает, что власти КНР ставят перед национальными разработчиками цель на текущую пятилетку, которая подразумевает получение так называемых «полупроводниковых материалов третьего поколения» типа нитрида галлия и карбида кремния.

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Источник изображения: Intel

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Кроме того, в сфере литографии китайские производители должны к середине текущего десятилетия освоить 7-нм технологию. Ну, а разработчики квантовых компьютеров должны показать какие-то положительные практические результаты к концу десятилетия. Задача-максимум для китайцев – полностью избавиться в полупроводниковой сфере от американской зависимости. Санкции против Huawei со стороны США продемонстрировали, насколько Китай в этом вопросе сейчас уязвим.

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полупроводники китай торговая война квантовый компьютер импортозамещение
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