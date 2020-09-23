Китай рассчитывает за десять лет разработать квантовый компьютер
Тайваньский сайт DigiTimes в очередном дайджесте напоминает, что власти КНР ставят перед национальными разработчиками цель на текущую пятилетку, которая подразумевает получение так называемых «полупроводниковых материалов третьего поколения» типа нитрида галлия и карбида кремния.
реклама
реклама
Кроме того, в сфере литографии китайские производители должны к середине текущего десятилетия освоить 7-нм технологию. Ну, а разработчики квантовых компьютеров должны показать какие-то положительные практические результаты к концу десятилетия. Задача-максимум для китайцев – полностью избавиться в полупроводниковой сфере от американской зависимости. Санкции против Huawei со стороны США продемонстрировали, насколько Китай в этом вопросе сейчас уязвим.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила