Подняв частоту графического процессора видеокарты GeForce RTX 3080 до 2400 МГц при помощи аппаратных модификаций платы и охлаждения жидким азотом, бразильский энтузиаст Rbuass в тесте 3DMark Time Spy Extreme не смог продвинуться далее второго места среди одиночных видеокарт с результатом 10 318 баллов.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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Пока бразильский оверклокер оправдывается перед поклонниками и коллегами тем, что не прилагает серьёзных усилий к разгону видеокарты GeForce RTX 3080 марки GALAX – память, например, так и осталась почти неприкосновенной.

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Источник изображения: HWBot

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На первом месте в профильном рейтинге пока остаётся GeForce RTX 2080 Ti. В базовом варианте теста 3DMark Time Spy автор эксперимента не поднялся выше третьего места с результатом 21 177 баллов.