Обещать – не значит жениться. Этим принципом готовы руководствоваться те, кто старательно следит за новостями о флагманских видеокартах, но никогда их не покупает новыми и с гарантией. «Охотники за журавлями» представляют отдельную категорию мнимых покупателей. Они всегда живут ожиданиями будущих новинок и никогда ничего не покупают в настоящем времени.

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Другими словами, уровень интереса к GeForce RTX 3080 не должен трансформироваться в пропорциональное количество покупок, но теперь даже сама NVIDIA признаёт, что спрос на видеокарту оказался существенно выше её ожиданий. Если воспользоваться услугами сервиса Google Trends, то можно определить, что количество поисковых запросов про GeForce RTX 3080 в период выхода этой видеокарты на рынок оказалось почти в полтора раза выше, чем при дебюте GeForce RTX 2080 Ti.

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Источник изображения: Google Trends

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В данной статистике учитывается именно русскоязычный сегмент глобальной сети, а в глобальном масштабе разрыв заметен гораздо сильнее: GeForce RTX 3080 оказалась более чем в пять раз популярнее GeForce RTX 2080 Ti на старте продаж. Показатели GeForce RTX 3080 отображены красным цветом, GeForce RTX 2080 Ti – синим.

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Источник изображения: Google Trends

Максимальный интерес к GeForce RTX 3080 в противопоставлении с GeForce RTX 2080 Ti на просторах нашей страны проявляют пользователи, находившиеся в последнее время в Краснодарском крае. Возможно, это связано с высокой концентрацией туристов, отвлекающихся от отдыха мыслями о покупке GeForce RTX 3080. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем – Свердловская область, на четвёртом – Новосибирская область, а Москва лишь замыкает пятёрку лидеров.