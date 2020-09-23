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GeForce RTX 3080 по уровню заинтересованности пользователей превосходит GeForce RTX 2080 Ti почти в полтора раза

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Обещать – не значит жениться. Этим принципом готовы руководствоваться те, кто старательно следит за новостями о флагманских видеокартах, но никогда их не покупает новыми и с гарантией. «Охотники за журавлями» представляют отдельную категорию мнимых покупателей. Они всегда живут ожиданиями будущих новинок и никогда ничего не покупают в настоящем времени.

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Другими словами, уровень интереса к GeForce RTX 3080 не должен трансформироваться в пропорциональное количество покупок, но теперь даже сама NVIDIA признаёт, что спрос на видеокарту оказался существенно выше её ожиданий. Если воспользоваться услугами сервиса Google Trends, то можно определить, что количество поисковых запросов про GeForce RTX 3080 в период выхода этой видеокарты на рынок оказалось почти в полтора раза выше, чем при дебюте GeForce RTX 2080 Ti.

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Источник изображения: Google Trends

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В данной статистике учитывается именно русскоязычный сегмент глобальной сети, а в глобальном масштабе разрыв заметен гораздо сильнее: GeForce RTX 3080 оказалась более чем в пять раз популярнее GeForce RTX 2080 Ti на старте продаж. Показатели GeForce RTX 3080 отображены красным цветом, GeForce RTX 2080 Ti – синим.

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Источник изображения: Google Trends

Максимальный интерес к GeForce RTX 3080 в противопоставлении с GeForce RTX 2080 Ti на просторах нашей страны проявляют пользователи, находившиеся в последнее время в Краснодарском крае. Возможно, это связано с высокой концентрацией туристов, отвлекающихся от отдыха мыслями о покупке GeForce RTX 3080. На втором месте оказался Санкт-Петербург, на третьем – Свердловская область, на четвёртом – Новосибирская область, а Москва лишь замыкает пятёрку лидеров.

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Теги

nvidia видеокарты turing ampere geforce rtx 2080 ti geforce rtx 3080
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Иван Механик
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kib@rg
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Версии GeForce RTX 3080 и 3070 с удвоенным объемом памяти замечены в дорожной карте GALAX
cupgrn
08:59
Сейчас профессионалы подойдут, скажут что надо брать 3080 на 20 Гб, а то что она уже в 4к обсиреется кое как 60 ФПС тянет им побоку , память увеличит ФПС в два раза
Выясняем, какую видеокарту купить, если у вас неограниченный бюджет – TITAN RTX за 2 500 долларов vs GeForce RTX 3080 за 700 долларов в тестировании Benchmark
Roditch
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08:59
Я хочу выиграть Seagate Exos X16, потому что места под контент высокого разрешения совсем не осталось, 6 Тб диск почти забит.
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Y0!
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Я НЕ хочу выиграть Seagate Exos X16 потому что, уже взрослый дядька и понимаю что бесплатно ничего нет.
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owzod
08:54
и я пока о том же) 3080 для 4к просто треш. не более. и это для старых игр. танко щель не юзал.
Выясняем, какую видеокарту купить, если у вас неограниченный бюджет – TITAN RTX за 2 500 долларов vs GeForce RTX 3080 за 700 долларов в тестировании Benchmark
Георгий Шамшурин
08:51
У всех предпочтения и ситуации разные. К примеру мне интересна Gran Turismo 7 - то есть нужна PS5. В цифре на PS4 куплены но ещё не играны за недостатком времени - Fallout 4, RDR2. А если оплатить PS...
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