Бесконтактные интерфейсы – залог санитарного благополучия
Пусть от наименования Anhui Easpeed Technology веет фонетическим неблагозвучием, именно эта молодая китайская компания разработала голографический интерфейс, который позволяет пользователю взаимодействовать с электронными системами и устройствами, не прикасаясь к каким-либо поверхностям. Совокупность особых линз создаёт голографическую проекцию той же цифровой клавиатуры, а пользователь в итоге просто прикасается к «парящим в воздухе» виртуальным клавишам.
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В условиях пандемии подобные решения будут востребованы, поэтому недавно Anhui Easpeed Technology привлекла $8,36 млн финансирования на дальнейшие разработки и модернизацию производственных линий. Голографические бесконтактные панели найдут применение в метро, банкоматах, лифтах, медицинских учреждениях и системах контроля доступа. Пищевая плёнка и зубочистки в качестве непременных спутников брезгливого пассажира лифта останутся в прошлом.
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