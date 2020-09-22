Уникальный смартфон UMIDIGI BISON поступит в продажу в следующем месяце
Китайская компания UMIDIGI недавно анонсировала новый смартфон, выполненный в защищённом корпусе. Новинка называется UMIDIGI BISON. До международного рынка она ещё не добралась, но уже стало известно, что продажи начнутся в середине следующего месяца, 16 октября.
Также производитель из Поднебесной напомнил о приёме предзаказов на первый в мире бюджетный смартфон с ИК-термометром UMIDIGI A7S. До 25 сентября его можно заказать на AliExpress за 70 долларов.
Главной особенностью UMIDIGI BISON является качественная камера, чем могут похвастаться далеко не все модели, заключённые в прочный корпус. На тыльной панели, в левом верхнем углу, обосновалась большая площадка, выступающая над плоскостью задника. Она содержит четырёхмодульный блок. Разрешение составляет 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 5 Мп. В главной камере установлен сенсор от Sony. Разрешение камеры для селфи – 24 Мп. Она тоже основана на базе датчика изображения производства японского технологического гиганта.
Корпус UMIDIGI BISON имеет защиту от воды по стандартам IP69K и IP68. Смартфон также обзавёлся барометром и двумя кнопками, на которые можно назначить выполнение разных действий. Спереди установлен дисплей Full HD+, защиту которого обеспечивает стекло Gorilla Glass. Подсистема хранения данных представлена встроенным флеш накопителем UFS 2.1 вместимостью 128 ГБ. Объём оперативной памяти типа LPDDR4x составляет 6 ГБ.
Программной основой выступает десятая ревизия операционной системы Android. Также отметим аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу, 12-нанометровый мобильный процессор Helio P60 с частотой до 2,0 ГГц, поддержку Near Field Communication, 3,5-миллиметровый разъём для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев.
Большинство смартфонов с подобными характеристиками продаются по 200 долларов. Однако, UMIDIGI BISON можно купить на AliExpress начиная с 16 октября за 150 долларов.
Как мы уже отмечали, до 25 сентября на AliExpress можно оформить предварительный заказ на смартфон UMIDIGI A7S, который обладает инфракрасным термометром. Он обойдётся вам по акции в 70 долларов. Модель отличается 6,3-дюймовой панелью, тройной основной камерой с 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и аккумулятором ёмкостью 4150 мА*ч.
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