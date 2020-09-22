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Уникальный смартфон UMIDIGI BISON поступит в продажу в следующем месяце

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Китайская компания UMIDIGI недавно анонсировала новый смартфон, выполненный в защищённом корпусе. Новинка называется UMIDIGI BISON. До международного рынка она ещё не добралась, но уже стало известно, что продажи начнутся в середине следующего месяца, 16 октября.



Также производитель из Поднебесной напомнил о приёме предзаказов на первый в мире бюджетный смартфон с ИК-термометром UMIDIGI A7S. До 25 сентября его можно заказать на AliExpress за 70 долларов.



Главной особенностью UMIDIGI BISON является качественная камера, чем могут похвастаться далеко не все модели, заключённые в прочный корпус. На тыльной панели, в левом верхнем углу, обосновалась большая площадка, выступающая над плоскостью задника. Она содержит четырёхмодульный блок. Разрешение составляет 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 5 Мп. В главной камере установлен сенсор от Sony. Разрешение камеры для селфи – 24 Мп. Она тоже основана на базе датчика изображения производства японского технологического гиганта.



Корпус UMIDIGI BISON имеет защиту от воды по стандартам IP69K и IP68. Смартфон также обзавёлся барометром и двумя кнопками, на которые можно назначить выполнение разных действий. Спереди установлен дисплей Full HD+, защиту которого обеспечивает стекло Gorilla Glass. Подсистема хранения данных представлена встроенным флеш накопителем UFS 2.1 вместимостью 128 ГБ. Объём оперативной памяти типа LPDDR4x составляет 6 ГБ.



Программной основой выступает десятая ревизия операционной системы Android. Также отметим аккумулятор ёмкостью 5000 мА*ч с 18-ваттной зарядкой по проводу, 12-нанометровый мобильный процессор Helio P60 с частотой до 2,0 ГГц, поддержку Near Field Communication, 3,5-миллиметровый разъём для наушников и боковой сканер отпечатков пальцев.



Большинство смартфонов с подобными характеристиками продаются по 200 долларов. Однако, UMIDIGI BISON можно купить на AliExpress начиная с 16 октября за 150 долларов.



Как мы уже отмечали, до 25 сентября на AliExpress можно оформить предварительный заказ на смартфон UMIDIGI A7S, который обладает инфракрасным термометром. Он обойдётся вам по акции в 70 долларов. Модель отличается 6,3-дюймовой панелью, тройной основной камерой с 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и аккумулятором ёмкостью 4150 мА*ч.
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Сейчас обсуждают

Listoman
18:00
Только крит 95°C, а так да, проблем нет никаких)
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Крутая Куртка
17:59
Все верно, торопыги всегда теряют деньги, хотя для многих людей тем более в мск лишних 200-300 баксов роли не играют, они их за день зарабатывают.
ZOTAC получила 20 тысяч заказов на GeForce RTX 3080, которые не сможет удовлетворить
VRoman
17:57
Да, но у тех.процесса называемого 2нм слои сделаны в 20 и 30 нм. Так что там ещё на порядок можно уменьшать размеры.
TSMC может освоить 2-нм техпроцесс с опережением графика
OgoGoLog
17:55
"Билл наконец купил Скайрим.. вместе со студией-разработчиком"
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
mo3ulla
17:54
волноваться не о чем . просто будет отвал чипов памяти и гпу от таких температур ( GTX8800 все помним да ) дуэтом будет идти и деградация текстолита . от постоянных нагревов - остываний волноваться ...
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Кишка
17:54
Да вроде норм всё. Или APM шалит и головки часто паркуются. Представь что у тебя за 2 часа работы за ПК диски отрубаются по 9 раз.
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
Андрей Андронов
17:54
А вы думали игры толще стали из за кривых разрабов что ли ? Как раз ограничении технологии и постепенного прогресса в видеопамяти
NVIDIA ответила на ключевые вопросы о видеокартах нового поколения: 10 Гб памяти у GeForce RTX 3080, поддержка Windows 7 и многое другое
sgs
17:53
А еще производителю нужно доплачивать каждому покупателю ВК за сборку топовой водянки примерно 50 к на брата.
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
OgoGoLog
17:51
Ну индусов бояться - в IT не ходить. Великие "разбегания игроделов" были по причине отсутствия бабла. У мелкомягких оно ещё водится.
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
Андрей Потапов
17:50
Так это даже не ПЕЧ, это уже електросварка!
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
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