Казалось бы, в этом году можно всё валить на пандемию, но производители самых разных электронных компонентов ссылаются на дефицит, объясняя задержки с поставками и растущие цены. Ресурс DigiTimes поясняет, что поставщики силовой электроники для ноутбуков, настольных систем и серверов будут вынуждены поднять цены из-за дефицита производственных мощностей.

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Источник изображения: Aliexpress

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Как уже отмечалось, UMC собирается поднять расценки на свои услуги со следующего года минимум на 10%. Нельзя исключать, что сейчас степень загрузки контрактных производителей увеличивают заказы для нужд Huawei, поскольку китайской компании нужно создать увеличенные запасы компонентов для первого этапа существования после введения очередных американских санкций. Тайваньские производители вынуждены повышать цены на компоненты, изготавливаемые из кремниевых пластин типоразмера 200 мм. Силовая электроника попала в перечень дефицитных компонентов, из-за нехватки которых производители ноутбуков не могут нарастить объёмы выпуска своей продукции.