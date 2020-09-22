Intel сохраняет право поставлять продукцию для нужд Huawei
С середины сентября компании, использующие в своей деятельности технологии и оборудование американского происхождения, утратили право поставлять свою продукцию для нужд Huawei Technologies, если у них отсутствует специальная лицензия. Как сообщает Reuters со ссылкой на китайские СМИ, корпорация Intel подобное разрешение уже получила, а потому сможет продолжить снабжение Huawei своими компонентами.
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Нечто подобное на прошлой неделе в неявной форме заявлял и старший вице-президент AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod), а компания Micron Technology лицензию на право работы с Huawei получила в числе первых. Корейские производители памяти тоже подали соответствующие заявки, но пока эксперты сомневаются, что компаниям со штаб-квартирами за пределами США удастся быстро пройти согласования, если вообще удастся.
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