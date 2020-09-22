Конец недели приближается стремительно, а это значит, что крах и ужас старта продаж GeForce RTX 3080 вот-вот повторится с видеокартами GeForce RTX 3090. Компания NVIDIA установила планку в $1499 в качестве трамплина, с которого партнёры смогут взлететь к более высоким значениям цен. Ресурс Tom’s Hardware Guide по наводке участников обсуждения в Reddit уже вышел на след цен, которые будут выставлены на видеокарты GeForce RTX 3090 партнёрами NVIDIA в популярном американском магазине.

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Источник изображения: Tom’s Hardware Guide

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Конечно, можно будет найти вариант за $1499 и среди видеокарт, не обременённых титулом Founders Edition, но обладающие максимальным потенциалом производительности версии GeForce RTX 3090, судя по этому списку, будут оценены в $1799. По всей видимости, они тоже станут лакомым кусочком для перекупщиков и спекулянтов, поскольку если уж более массовых GeForce RTX 3080 на всех желающих не хватило, то рассчитывать на отсутствие дефицита более дорогой модели было бы просто наивно.