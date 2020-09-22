Новых консолей тоже на всех не хватит, TSMC перегружена заказами
Тайваньское издание Commercial Times продолжает гнуть линию агентства Bloomberg, которое недавно сообщило о наличии проблем с уровнем брака при производстве 7-нм компонентов AMD для игровых консолей Sony PlayStation 5. Правда, тайваньские источники разбавляют палитру слухов сообщениями о банальной нехватке производственных мощностей TSMC, а информация об уровне выхода годной продукции, который не превышает 58%, компенсируется обещаниями его скорого улучшения.
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Все подготовленные к началу продаж игровые консоли Sony и Microsoft нового поколения, по информации Commercial Times, будут распроданы в этом году в сжатые сроки, и спрос не удастся в полной мере удовлетворить до середины 2021 года. Санкции США против Huawei позволят AMD немного увеличить объёмы выпуска компонентов для игровых консолей, поскольку компания претендует на квоты MediaTek, которая вынуждена отказаться от производства 7-нм процессоров для опального китайского гиганта. И всё же, эти меры не позволят производителям игровых консолей решить проблему дефицита в текущем году. Самоизоляция подогревает спрос на игровые платформы, анонс GeForce RTX 3080 в этом смысле является доказательством справедливости данного утверждения.
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