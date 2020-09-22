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Новых консолей тоже на всех не хватит, TSMC перегружена заказами

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Тайваньское издание Commercial Times продолжает гнуть линию агентства Bloomberg, которое недавно сообщило о наличии проблем с уровнем брака при производстве 7-нм компонентов AMD для игровых консолей Sony PlayStation 5. Правда, тайваньские источники разбавляют палитру слухов сообщениями о банальной нехватке производственных мощностей TSMC, а информация об уровне выхода годной продукции, который не превышает 58%, компенсируется обещаниями его скорого улучшения.

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Источник изображения: Sony

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Все подготовленные к началу продаж игровые консоли Sony и Microsoft нового поколения, по информации Commercial Times, будут распроданы в этом году в сжатые сроки, и спрос не удастся в полной мере удовлетворить до середины 2021 года. Санкции США против Huawei позволят AMD немного увеличить объёмы выпуска компонентов для игровых консолей, поскольку компания претендует на квоты MediaTek, которая вынуждена отказаться от производства 7-нм процессоров для опального китайского гиганта. И всё же, эти меры не позволят производителям игровых консолей решить проблему дефицита в текущем году. Самоизоляция подогревает спрос на игровые платформы, анонс GeForce RTX 3080 в этом смысле является доказательством справедливости данного утверждения.

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Теги

amd microsoft sony tsmc игровые приставки игровые консоли
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Сейчас обсуждают

Listoman
18:00
Только крит 95°C, а так да, проблем нет никаких)
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Крутая Куртка
17:59
Все верно, торопыги всегда теряют деньги, хотя для многих людей тем более в мск лишних 200-300 баксов роли не играют, они их за день зарабатывают.
ZOTAC получила 20 тысяч заказов на GeForce RTX 3080, которые не сможет удовлетворить
VRoman
17:57
Да, но у тех.процесса называемого 2нм слои сделаны в 20 и 30 нм. Так что там ещё на порядок можно уменьшать размеры.
TSMC может освоить 2-нм техпроцесс с опережением графика
OgoGoLog
17:55
"Билл наконец купил Скайрим.. вместе со студией-разработчиком"
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
mo3ulla
17:54
волноваться не о чем . просто будет отвал чипов памяти и гпу от таких температур ( GTX8800 все помним да ) дуэтом будет идти и деградация текстолита . от постоянных нагревов - остываний волноваться ...
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Кишка
17:54
Да вроде норм всё. Или APM шалит и головки часто паркуются. Представь что у тебя за 2 часа работы за ПК диски отрубаются по 9 раз.
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
Андрей Андронов
17:54
А вы думали игры толще стали из за кривых разрабов что ли ? Как раз ограничении технологии и постепенного прогресса в видеопамяти
NVIDIA ответила на ключевые вопросы о видеокартах нового поколения: 10 Гб памяти у GeForce RTX 3080, поддержка Windows 7 и многое другое
sgs
17:53
А еще производителю нужно доплачивать каждому покупателю ВК за сборку топовой водянки примерно 50 к на брата.
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
OgoGoLog
17:51
Ну индусов бояться - в IT не ходить. Великие "разбегания игроделов" были по причине отсутствия бабла. У мелкомягких оно ещё водится.
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
Андрей Потапов
17:50
Так это даже не ПЕЧ, это уже електросварка!
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
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