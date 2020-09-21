К суровым реалиям эпохи дефицита японские магазины оказались готовы в разной степени. Если одни учли опыт старта продаж GeForce RTX 3080, и теперь предлагают желающим купить GeForce RTX 3090 получить соответствующее право через розыгрыш в лотерею, то другие продолжают уповать на наличие здравого смысла у граждан Страны восходящего солнца. Как сообщают местные блогеры, один из японских магазинов приготовился к вечерней распродаже GeForce RTX 3090, которая стартует в четверг в 22 часа по местному времени.

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Источник изображения: AKIBA PC Hotline

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Магазин закроется в 19:30 для подготовки к вечерней распродаже, затем собравшимся к 21:30 желающим купить видеокарту будет предложена развлекательная программа, к десяти вечера запустят обратный отсчёт, а запускать клиентов начнут ровно в десять, соблюдая все предосторожности типа социальной дистанции, замера температуры на входе и масочного режима. Интересно, что после десяти вечера клиент не имеет права покупать что-либо кроме GeForce RTX 3090. Уже через полчаса после старта продаж магазин рассчитывает закрыться. Ясно, что к тому времени все видеокарты будут распроданы.