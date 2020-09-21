Huawei намеревается выпустить не только игровые мониторы, но и настольные компьютеры
Вытесняемая санкциями с рынка смартфонов и телекоммуникационного оборудования компания Huawei Technologies, как отмечает сайт DigiTimes, собирается попробовать силы на рынке настольных ПК и мониторов. Последние для неё будут выпускать компании BOE Technology и TPV Technology, ассортимент из двух-трёх моделей будет покрыть диапазон диагоналей от 27 до 34 дюймов. Среди мониторов марки Huawei будут и игровые модели с искривлённой поверхностью.
реклама
реклама
С настольными компьютерами всё немного интереснее. Они будут основаны на 7-нм процессорах Kunpeng 920 марки HiSilicon, производство которых TSMC должна была полностью прекратить до 15 сентября. Компьютеры модели Qingyun W510 будут работать под управлением Linux-совместимой операционной системы UOS. Выпускать их по заказу Huawei будет уханьское предприятие одной из дочерних компаний Foxconn Electronics.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила