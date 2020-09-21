Вытесняемая санкциями с рынка смартфонов и телекоммуникационного оборудования компания Huawei Technologies, как отмечает сайт DigiTimes, собирается попробовать силы на рынке настольных ПК и мониторов. Последние для неё будут выпускать компании BOE Technology и TPV Technology, ассортимент из двух-трёх моделей будет покрыть диапазон диагоналей от 27 до 34 дюймов. Среди мониторов марки Huawei будут и игровые модели с искривлённой поверхностью.

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Источник изображения: Huawei

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С настольными компьютерами всё немного интереснее. Они будут основаны на 7-нм процессорах Kunpeng 920 марки HiSilicon, производство которых TSMC должна была полностью прекратить до 15 сентября. Компьютеры модели Qingyun W510 будут работать под управлением Linux-совместимой операционной системы UOS. Выпускать их по заказу Huawei будет уханьское предприятие одной из дочерних компаний Foxconn Electronics.