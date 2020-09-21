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TSMC может освоить 2-нм техпроцесс с опережением графика

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Некоторое время назад тайваньский сайт DigiTimes с упорством доказывал, что TSMC не успевает с освоением 3-нм технологии согласно намеченному ранее графику из-за проблем, порождённых пандемией. Компании пришлось несколько раз заявить, что она по-прежнему собирается освоить массовое производство 3-нм продуктов в 2022 году, прежде чем замолк этот рупор ложных опасений.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Теперь первоисточник берётся за обсуждение 2-нм техпроцесса, который TSMC собирается в массовом порядке перенести на конвейер в 2024 году. По информации DigiTimes, освоение 2-нм технологии идёт с опережением графика. Складывается впечатление, что тайваньские СМИ просто испытывают TSMC на устойчивость, заявляя об отклонениях в ту или иную сторону.

Важно понимать, что при переходе на 2 нм тайваньский производитель откажется от традиционной структуры транзисторов FinFET, взяв на вооружение транзисторы с кольцевым затвором (Gate All Around). Аналогичную компоновку собирается использовать и компания Samsung Electronics, причём уже на этапе освоения 3-нм технологии.

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Теги

samsung литографическое производство полупроводники tsmc
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Jaster
12:50
На это можно смотреть и с другой стороны.. "АМД даже с 7 нм не может догнать в играх Интел с 14нм" например.. :)
TSMC может освоить 2-нм техпроцесс с опережением графика
Saint_Diver
12:49
Я хочу выиграть Seagate Exos X16 потому, что интересно проверить: будет он «сыпаться» через год-другой или нет.
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