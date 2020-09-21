Пока рассуждающих о второй волне пандемии накрывает последствиями пренебрежения первой, говорить о стабилизации ситуации на рынке ноутбуков не приходится. С началом учебного года потребность к недорогих клиентских устройствах для учащихся заметно выросла, и теперь ресурс DigiTimes сообщает об усугублении дефицита компонентов.

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Источник изображения: VIZOR

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Вслед за центральными процессорами, ЖК-панелями и разного рода силовой электроникой дефицитным товаром стали и жёсткие диски для мобильных компьютеров подобного типа. Не исключено, что производители накопителей ориентировались на другой ассортимент продукции по объёму хранимых данных и конечной стоимости, а в сегменте хромбуков существует спрос на менее популярную номенклатуру изделий. Некоторые производители ноутбуков уже говорят, что спрос останется стабильно высоким до первого квартала следующего года.