Производителям хромбуков теперь не хватает и жёстких дисков
Пока рассуждающих о второй волне пандемии накрывает последствиями пренебрежения первой, говорить о стабилизации ситуации на рынке ноутбуков не приходится. С началом учебного года потребность к недорогих клиентских устройствах для учащихся заметно выросла, и теперь ресурс DigiTimes сообщает об усугублении дефицита компонентов.
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Вслед за центральными процессорами, ЖК-панелями и разного рода силовой электроникой дефицитным товаром стали и жёсткие диски для мобильных компьютеров подобного типа. Не исключено, что производители накопителей ориентировались на другой ассортимент продукции по объёму хранимых данных и конечной стоимости, а в сегменте хромбуков существует спрос на менее популярную номенклатуру изделий. Некоторые производители ноутбуков уже говорят, что спрос останется стабильно высоким до первого квартала следующего года.
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