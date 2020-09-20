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Глава NVIDIA пообещал закрепить на бумаге все необходимые гарантии для ARM

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Когда японская корпорация SoftBank в 2016 году приобрела активы британского разработчика процессорных архитектур ARM, местные власти потребовали от неё гарантий по сохранению штаб-квартиры в Кембридже, а также взяли с покупателя обязательство в течение пяти лет удвоить штат сотрудников ARM в Соединённом Королевстве. Сроки действия этих обязательств истекают в следующем году, и NVIDIA в качестве будущего владельца активов ARM вполне может принять эстафету обязательств, как отмечает издание Financial Times.

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Источник изображения: ARM

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В британских политических кругах возникли волнения по поводу возможного переноса штаб-квартиры ARM в Калифорнию и сокращения сотрудников в Кембридже. NVIDIA с первых дней обсуждения сделки с ARM взялась гарантировать сохранение штаб-квартиры в Кембридже, и ради большей убедительности пообещала построить здесь передовой вычислительный центр.

Одних слов оказалось мало, и теперь британские власти намереваются потребовать от NVIDIA документально закрепить все подобные обязательства. Как основатель NVIDIA признался в интервью Financial Times, он готов соблюсти все необходимые условия. «Все юридические обязательства будут закреплены документально со всеми, кто этого потребует», — заверил генеральный директор NVIDIA.

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Глава NVIDIA пообещал закрепить на бумаге все необходимые гарантии для ARM
Дмитрий
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