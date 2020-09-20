Процессоры Rocket Lake, которые должны стать преемниками Comet Lake-S в настольном сегменте, по меньшей мере, интересны тем, что будут использовать многокристальную компоновку, а их вычислительные ядра с архитектурой Willow Cove расположатся на 14-нм чипе. Передовая графика Intel Xe (Gen 12) в данном случае может разместиться на отдельном 10-нм кристалле.

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На страницах ресурса GitHub уже появилась информация от разработчиков Intel о внедрении поддержки процессоров Rocket Lake в среде Compute Runtime версии 20.37.17906. Здесь же упоминается поддержка дискретной графики DG1.

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Источник изображения: GitHub

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Как поясняет сайт Phoronix, в случае с DG1 просто был расширен ассортимент поддерживаемых идентификаторов этого графического решения. Предполагается, что DG1 выйдет в этом году только в мобильном сегменте, соседствуя в ноутбуках с 10-нм процессорами Intel Tiger Lake, которые оснащаются сопоставимой по характеристикам встроенной графикой.