Linux готовится реализовать поддержку процессоров Intel Rocket Lake
Процессоры Rocket Lake, которые должны стать преемниками Comet Lake-S в настольном сегменте, по меньшей мере, интересны тем, что будут использовать многокристальную компоновку, а их вычислительные ядра с архитектурой Willow Cove расположатся на 14-нм чипе. Передовая графика Intel Xe (Gen 12) в данном случае может разместиться на отдельном 10-нм кристалле.
реклама
На страницах ресурса GitHub уже появилась информация от разработчиков Intel о внедрении поддержки процессоров Rocket Lake в среде Compute Runtime версии 20.37.17906. Здесь же упоминается поддержка дискретной графики DG1.
реклама
Как поясняет сайт Phoronix, в случае с DG1 просто был расширен ассортимент поддерживаемых идентификаторов этого графического решения. Предполагается, что DG1 выйдет в этом году только в мобильном сегменте, соседствуя в ноутбуках с 10-нм процессорами Intel Tiger Lake, которые оснащаются сопоставимой по характеристикам встроенной графикой.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила