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Графика Intel Xe в процессорах Rocket Lake будет реализована на отдельном кристалле

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В 2021 году, по неофициальным данным, должны выйти процессоры Rocket Lake, которые причудливым образом объединят 14-нм технологию производства с передовой графикой Intel Xe (Gen 12). Сайт AdoredTV теперь поясняет, как будет реализовано подобное сочетание. Дело в том, что вычислительные ядра с архитектурой Willow Cove, роднящие эти процессоры с Tiger Lake, будут выполнены на отдельном 14-нм кристалле, а графика расположится на самостоятельном кристалле, который Intel будет выпускать собственными силами по 10-нм технологии.

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Источник изображения: Intel

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Подобная концепция реализует сразу несколько принципов, важных для Intel на данном этапе развития компании. Во-первых, архитектура процессоров отвязывается от литографического исполнения. Если Tiger Lake с архитектурой Willow Cove выпускаются по 10-нм технологии, то в ходе адаптации этой архитектуры для настольного сегмента появятся 14-нм процессоры Rocket Lake. Во-вторых, графика класса Intel Xe становится обязательной для всех будущих процессоров марки. Количество исполнительных блоков в случае с Rocket Lake, кстати, не превысит 32 штук.

Наконец, очередным доказательством «технологического бессилия» Intel становится стремление компании выпускать процессоры Rocket Lake по 14-нм техпроцессу. К слову, количество вычислительных ядер по сравнению с Comet Lake-S будет уменьшено с десяти до восьми. Первоисточник утверждает, что подложка EMIB при компоновке процессоров Rocket Lake использоваться не будет, она требовалась процессорам Kaby Lake-G для объединения разнородных кристаллов Intel и AMD с микросхемой памяти типа HBM2, а кристаллы Rocket Lake компания разработала своими силами, поэтому сможет реализовать более дешёвый способ их взаимной интеграции. Вопрос поддержки PCI Express 4.0 процессорами Rocket Lake пока остаётся открытым.

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Теги

intel tiger lake kaby lake-g rocket lake willow cove
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Графика Intel Xe в процессорах Rocket Lake будет реализована на отдельном кристалле
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