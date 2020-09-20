AMD Big Navi тоже стала объектом любительской визуализации
История подготовки к анонсу новых видеокарт повторяется вне зависимости от их марки. В августе поклонники NVIDIA вдохновлялись внешностью видеокарт серии Founders Edition, воспроизводя на трёхмерных эскизах своё представление об их дизайне, а теперь после появления первых изображений видеокарт серии Radeon RX 6000 эстафету принимают ценители продукции AMD. Один из участников обсуждения на страницах Reddit продемонстрировал, как может выглядеть видеокарта с условным обозначением Big Navi.
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Ставшие в этом сезоне нормой три вентилятора в системе охлаждения незатейливо расположились в один ряд, в районе среднего по внешнему борту имеется подсвечиваемый логотип Radeon, начертание которого выполнено в соответствии с обновлённым дизайном шрифта. По мнению автора эскиза, видеокарта сможет разместиться в пространстве двух слотов расширения. Напомним, что официальный дебют видеокарт семейства Radeon RX 6000 намечен на 28 октября.
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