Российский энтузиаст Владимир Малышев к этим выходным подобрался с тремя новыми рекордами, которые он установил в родном городе тёмных ночей при помощи традиционных систем фазового перехода каскадного типа. Соответствующим образом охлаждалась видеокарта Radeon RX 480, разогнанная в среднем до 1625/8500 МГц, а также инженерный образец Intel Core i9-10900K.

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Источник изображения: HWBot, 12

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Частота центрального процессора достигала 5.9 ГГц, при этом он сохранял активность всех десяти ядер и двадцати потоков. Напряжение на видеочипе составляло 1.35 В, по словам автора эксперимента. Основой для системы послужила материнская плата Asus ROG Maximus XII Apex на чипсете Intel Z490.

В тесте 3DMark11 Performance наш соотечественник набрал 26 702 балла, в тесте 3DMark Vantage Performance результат составил 71 464 балла, а в 3DMark Cloud Gate новый рекорд в модельном зачёте соответствует результату 61 656 баллов.