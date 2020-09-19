С начала месяца капитализация Apple сократилась на $532 млрд
В августе этого года акции Apple в ожидании расщепления подорожали на 21,4%, но презентация новых продуктов и сервисов, среди которых не оказалось iPhone следующего поколения, возымела отрезвляющее воздействие на инвесторов, как отмечает CNBC. С начала текущего месяца капитализация Apple уменьшилась на $532 млрд, сведя на нет весь августовский прирост.
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В текущем месяце Apple представила новые планшетные компьютеры и «умные» часы, но компания по-прежнему получает более половины всей выручки от реализации смартфонов, а они остались за рамками сентябрьской презентации. Принято считать, что пандемия и длительное согласование с органами по надзору в радиочастотной сфере задержали анонс моделей iPhone с поддержкой сетей 5G до октября текущего года. Qualcomm и Broadcom во время публикации своих квартальных отчётов подтвердили, что крупный производитель смартфонов, с которым они сотрудничают, задержал анонс новых моделей относительно привычного графика, и в этом клиенте угадывалась Apple. Превысив на какое-то время $2 трлн, капитализация компании откатилась на более низкую отметку.
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