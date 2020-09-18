Тайваньская компания Pegatron, которая более известна в статусе контрактного производителя устройств Apple и мобильных устройств других марок, смогла стать поставщиком производителя электромобилей Tesla, как сообщает ресурс DigiTimes. На протяжении пяти-семи лет Pegatron разрабатывал электронные компоненты для электромобилей и машин с системами автоматического управления, поэтому контракт с Tesla стал закономерным этапом этого пути.

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Источник изображения: Tesla

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По неофициальным данным, Pegatron снабжает Tesla электроникой, используемой в главной системе управления электромобилей Model 3 (на фото выше). По словам представителей тайваньской компании, снабжать компонентами производителей электромобилей гораздо выгоднее, чем работать в сегменте смартфонов. Это закономерно, поскольку пока электромобили предлагают более высокую добавленную стоимость.