Источники, авторами новостей в блогах называемые «инсайдерами», уже давно утверждают, что видеокарты AMD Radeon RX 6000 в старших модификациях будут оснащаться 16 Гбайт памяти, но _rogame в этом отношении продвинулся дальше, заявив о наличии у видеокарт на базе графического процессора Navi 22 лишь 12 Гбайт памяти.

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Источник изображения: Twitter, _rogame

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Первоисточник при этом не берётся судить о разрядности шины памяти, поскольку 192 бита в случае с Navi 22 кажутся ему не самой лестной характеристикой. Видеокарты на базе старшего видеочипа Navi 21, как отмечает энтузиаст, будут оснащаться 16 Гбайт памяти. Её тип не определён окончательно, поэтому торопиться с выводами не следует. Напомним, что анонс графических решений семейства Radeon RX 6000 намечен на 28 октября текущего года.