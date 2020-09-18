GeForce RTX 3070 будет предлагаться в версии с 16 Гбайт памяти
Если доказательства существования версий GeForce RTX 3080 с 20 Гбайт памяти типа GDDR6X до этого момента появлялись достаточно часто, то опубликованный сайтом VideoCardz список готовящихся к анонсу видеокарт Ampere марки Gigabyte позволил обнаружить не менее интересные новинки.
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Во-первых, стало известно, что GeForce RTX 3060 может оснащаться 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Во-вторых, GeForce RTX 3070 тоже будет предлагаться с удвоенным с 8 до 16 Гбайт объёмом памяти типа GDDR6. По крайней мере, Gigabyte такие видеокарты готовит. Ну, и GeForce RTX 3080 в отдельных модификациях будет предлагать 20 Гбайт памяти типа GDDR6X.
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