Представляющий интересы марки GALAX (KFA2) в Латинской Америке бразильский энтузиаст Rbuass пока смог получить доступ только к эталонной версии GeForce RTX 3080, самой простой из доступных покупателям. Ну, или с учётом возникшего дефицита, уместнее говорить о недоступности таких видеокарт рядовым любителям игр. Мастер экстремального разгона не только лишил видеокарту штатной системы охлаждения, он установил на графический процессор резервуар для жидкого азота и модифицировал подсистему питания на аппаратном уровне.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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По всей видимости, модификация потребовалась для получения возможности управлять напряжениями, поскольку новые видеокарты не так быстро получают весь необходимый оверклокерам программный инструментарий.

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Источник изображения: HWBot, Rbuass

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Под жидким азотом частоту графического процессора удалось поднять до 2340 МГц, при этом новинка оказалась на 7% быстрее в 3DMark Time Spy, чем видеокарта GeForce RTX 2080 Ti, разогнанная до 2745 МГц по графическому процессору. Компанию видеокарте составил центральный процессор Intel Core i9-10900K, который работал на частоте 6.3 ГГц при десяти активных ядрах и двадцати потоках. Пока Rbuass в рейтинге 3DMark Fire Strike Ultra с этим результатом (12 815 баллов) находится на втором месте, уступая лишь NVIDIA TITAN RTX каких-то 36 баллов. В модельном рейтинге, что закономерно, этот результат соответствует первому месту.

В тесте 3DMark Time Spy Extreme система набрала 10 075 баллов, что соответствует четвёртому месту среди всех одиночных видеокарт, GeForce RTX 3080 при этом была разогнана по чипу до 2310 МГц, а центральный процессор работал на частоте 6.1 ГГц. В обоих экспериментах автор не уделял особого внимания разгону памяти типа GDDR6X, так что соответствующих усилиях результаты GeForce RTX 3080 наверняка удастся улучшить.