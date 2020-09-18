AMD по итогам года сможет претендовать на 20% рынка процессоров для ноутбуков
Во втором квартале AMD увеличила объёмы поставок 7-нм мобильных процессоров Renoir для ноутбуков в три раза. В этом квартале некоторые производители ноутбуков начали жаловаться, что им не хватает процессоров AMD. Компания Intel с подобным дефицитом сталкивается давно, но складывается ощущение, что в данный момент инициатива на стороне AMD. Вездесущий сайт DigiTimes сообщил, что по итогам текущего года компания может занять 20% рынка процессоров для ноутбуков.
реклама
реклама
В это легко поверить, ведь собственная статистика AMD гласит, что в 2019 году эта доля достигла 16%. Количество моделей ноутбуков на базе процессоров AMD, выпущенных в этом году, должно превысить 135 наименований. К слову, тайваньские источники утверждают, что значительная часть успеха AMD будет достигнута на направлении «хромбуков», поскольку они очень востребованы в условиях перевода школьников на дистанционную форму обучения, а процессоров Intel для данных изделий до сих пор не хватает.
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила