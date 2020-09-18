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AMD по итогам года сможет претендовать на 20% рынка процессоров для ноутбуков

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Во втором квартале AMD увеличила объёмы поставок 7-нм мобильных процессоров Renoir для ноутбуков в три раза. В этом квартале некоторые производители ноутбуков начали жаловаться, что им не хватает процессоров AMD. Компания Intel с подобным дефицитом сталкивается давно, но складывается ощущение, что в данный момент инициатива на стороне AMD. Вездесущий сайт DigiTimes сообщил, что по итогам текущего года компания может занять 20% рынка процессоров для ноутбуков.

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Источник изображения: AMD

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В это легко поверить, ведь собственная статистика AMD гласит, что в 2019 году эта доля достигла 16%. Количество моделей ноутбуков на базе процессоров AMD, выпущенных в этом году, должно превысить 135 наименований. К слову, тайваньские источники утверждают, что значительная часть успеха AMD будет достигнута на направлении «хромбуков», поскольку они очень востребованы в условиях перевода школьников на дистанционную форму обучения, а процессоров Intel для данных изделий до сих пор не хватает.

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