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Видеокарты GeForce RTX 3070 уже начали появляться на витринах интернет-магазинов

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Дефицит GeForce RTX 3080 на старте продаж оказался таким заметным, что NVIDIA пришлось извиняться. В следующий четверг стартуют продажи видеокарт GeForce RTX 3090, а появления более доступных GeForce RTX 3070 придётся ждать до 15 октября. Интернет-магазин Amazon уже выставил на обозрение желающих пару экземпляров GeForce RTX 3070 в исполнении PNY.

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Источник изображения: Amazon

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Цены не упоминаются, зато можно изучить как внешность видеокарт, так и их частотные характеристики. GeForce RTX 3070 предлагает 5888 (2944) ядер CUDA, 256-разрядную шину и 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Частоты графического процессора в данном случае остались на уровне, рекомендованном NVIDIA – 1500/1725 МГц. В российской рознице видеокарты GeForce RTX 3070 должны будут предлагаться по цене от 45 490 рублей.

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Теги

nvidia видеокарты ampere geforce rtx 3070
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Сейчас обсуждают

Kopcheniy
08:30
Обзоры нерефов еще вчера вышли, в том числе и на этом сайте. На Techpowerup есть 4 разные версии от партнеров.
Запуск GeForce RTX 3080 был сопряжён с небывалым спросом и атакой ботов — новинок на всех не хватает
kaissa
08:29
Ну не знаю - после новинок Нвидиа - АМД должна была срочно вывалить кучу новостей (пусть и фейковых) что ее продукт будет ничем не хуже...
Видеокарты AMD Radeon 6000-серии на базе среднего чипа Navi22 получат 12 ГБ видеопамяти GDDR6 — новые данные от инсайдера
ОвEрКл0keРс
08:28
Уберите этого фрика! Срочно! Меня подташнивает от его неполноценной физиономии.
NVIDIA приносит извинения за проблемы с запасами GeForce RTX 3080 в день запуска и заявляет, что спрос превзошел ожидания
b00german
08:28
Врешь как дышишь. Настоящий красный сектант)))
Запуск GeForce RTX 3080 был сопряжён с небывалым спросом и атакой ботов — новинок на всех не хватает
wwr222
08:27
Не фанатствуй.Не известно,что АМД сделает
Запуск GeForce RTX 3080 был сопряжён с небывалым спросом и атакой ботов — новинок на всех не хватает
x.7
08:27
Перепутал с к30 ультра
Новый флагман серии – Mi 10T потерял все ключевые особенности популярного смартфона Mi 9T – IPS-дисплей, вырез вместо выезжающей камеры и ценник от 699 долларов
Иван Иванов
08:27
для рязань 3600 и 1660 нвидиа брать чифтек на 750 ватт ? ты ненормальный штоле? чож не киловатник платиновый от бабочки?
Видеокарты AMD Radeon 6000-серии на базе среднего чипа Navi22 получат 12 ГБ видеопамяти GDDR6 — новые данные от инсайдера
ОвEрКл0keРс
08:27
Эта фотка с жиротрясом в кепке и с мобилой была снята во времена очередей за Ryzen 7 3700X. Так что не надо ля-ля..
NVIDIA приносит извинения за проблемы с запасами GeForce RTX 3080 в день запуска и заявляет, что спрос превзошел ожидания
svoit
08:26
Раздел "Проблемы при установке Windows 7 на новое "железо" хотелось бы существенно дополнить, например драйверами для Vega8 в Ryzen 3200g и другими устройствами...
Доля Windows 7 в 2020 году упала более чем на треть — несколько советов ее пользователям
Иван Иванов
08:25
это говорит лишь о том,что фар край 5 тянут ваще все утюги и пароварки, выйдут игры позабористее, тогда и разница попрет
Видеокарты AMD Radeon 6000-серии на базе среднего чипа Navi22 получат 12 ГБ видеопамяти GDDR6 — новые данные от инсайдера
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