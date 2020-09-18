Видеокарты GeForce RTX 3070 уже начали появляться на витринах интернет-магазинов
Дефицит GeForce RTX 3080 на старте продаж оказался таким заметным, что NVIDIA пришлось извиняться. В следующий четверг стартуют продажи видеокарт GeForce RTX 3090, а появления более доступных GeForce RTX 3070 придётся ждать до 15 октября. Интернет-магазин Amazon уже выставил на обозрение желающих пару экземпляров GeForce RTX 3070 в исполнении PNY.
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Цены не упоминаются, зато можно изучить как внешность видеокарт, так и их частотные характеристики. GeForce RTX 3070 предлагает 5888 (2944) ядер CUDA, 256-разрядную шину и 8 Гбайт памяти типа GDDR6. Частоты графического процессора в данном случае остались на уровне, рекомендованном NVIDIA – 1500/1725 МГц. В российской рознице видеокарты GeForce RTX 3070 должны будут предлагаться по цене от 45 490 рублей.
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