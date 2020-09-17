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Производители систем охлаждения находят клиентов в автомобильном сегменте

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Мировые тенденции развития легкового транспорта повышают спрос не только на тяговые аккумуляторы и электродвигатели, но и разного рода электронные компоненты. В перспективных автомобилях они не только используются для управления силовыми установками, но и в различных системах безопасности. Кроме того, нормой становится обновление программного обеспечения автомобиля «по воздуху», а это требует интеграции соответствующей инфраструктуры связи.

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Как сообщает сайт DigiTimes, переход электромобилей на бортовое напряжение 48 В увеличивает потребность в системах охлаждения силовых компонентов. Тайваньская компания Yen Sun Technology уже сейчас получает до 30% заказов на компоненты систем охлаждения в автомобильном сегменте. Дальнейший качественный скачок не произойдёт ранее 2022 года, поскольку путь автомобилей к конвейеру занимает несколько лет.

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Источник изображения: Tuning Blog

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Сейчас Yen Sun контролирует 45% европейского рынка решений для охлаждения автомобильных сидений методом вентиляции, в Китае доля рынка этой компании не превышает 20%. Количество конкурентов планомерно увеличивается, а цены на соответствующие компоненты начинают снижаться, по словам представителей Yen Sun.

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