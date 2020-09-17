За себя и того парня: Apple поможет TSMC полностью загрузить 5-нм мощности
Китайская компания Huawei Technologies оказалась в числе первых клиентов TSMC на направлении 5-нм чипов, но оставаться в этом статусе максимально долго ей помешали американские санкции. С середины сентября TSMC окончательно теряет возможность легально снабжать китайского клиента 5-нм процессорами HiSilicon и любыми другими компонентами. Сайт DigiTimes поясняет, что эту потерю частично компенсирует Apple, которая будет заказывать TSMC достаточно количество 5-нм процессоров для новых iPad, iPhone и Mac.
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Пока из официальных характеристик процессора Apple A14 известно преимущественно лишь количество транзисторов, которое достигает 11,8 млрд. Это на 38% больше, чем у предшественника. Родственный ARM-совместимый процессор должен до конца года прописаться и в ноутбуках Apple, поскольку компания начнёт реализацию своего плана по отказу от использования процессоров Intel. До конца текущего года TSMC рассчитывает увеличить долю от оказания услуг по выпуску 5-нм продукции до 10% всей выручки.
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