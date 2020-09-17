На конференции Deutsche Bank старший вице-президент AMD Форрест Норрод (Forrest Norrod) комментировал влияние на бизнес двух основных факторов, проявивших себя в этом году: санкций США против Китая и пандемии коронавируса.

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Источник изображения: AMD

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С одной стороны, AMD выразила готовность на 100% соблюдать требования американского законодательства в сфере экспортного контроля. С другой стороны, она выразила надежду, что сможет продолжить обслуживание своих клиентов после введения нового этапа санкционных ограничений.

Когда речь зашла о влиянии пандемии, Форрест Норрод признался, что AMD в меньшей степени озабочена динамикой макроэкономических показателей на свой бизнес, поскольку сейчас компания «находится в режиме активного увеличения доли рынка» как в клиентском, так и в серверном сегменте. Для дальнейшего укрепления позиций у AMD есть и достойные продукты, и хорошо проработанные перспективные планы на будущее, как считает Норрод.